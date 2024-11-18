Türkiye A Ligi’ne nasıl yükselir? Tüm ihtimaller ve oynanacak maçlar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 5. hafta maçında Galler ile Kayseri'de karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Türkiye, puanını 11'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Ancak A Ligi'ne yükselme mücadelesi, grubun son haftasına taşındı.