Türkiye A Ligi’ne nasıl yükselir? Tüm ihtimaller ve oynanacak maçlar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 5. hafta maçında Galler ile Kayseri'de karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Türkiye, puanını 11'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Ancak A Ligi'ne yükselme mücadelesi, grubun son haftasına taşındı.
Barış Alper Yılmaz Galler maçında savunmayı geçmeyi başaramadı (AA)
ULUSLAR B LİGİ PUAN TABLOSU
Son maçlar öncesinde grubun puan durumu şu şekilde şekillendi:
Türkiye: 11 puan, +5 averaj
Galler: 9 puan, +2 averaj
İzlanda: 7 puan, 0 averaj
Karadağ: 0 puan, -7 averaj
Grubun diğer maçında İzlanda, Karadağ'ı 2-0 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı.
ULUSLAR B LİGİ'NDE SON HAFTA MAÇLARI
Karadağ - Türkiye: A Milli Takım, grubun son maçında Karadağ'a konuk olacak.
Galler - İzlanda: Galler ise kendi sahasında İzlanda'yı ağırlayacak.
Arda Güler (AA)
TÜRKİYE'NİN ULUSLAR A LİGİ'NE YÜKSELME İHTİMALLER
Türkiye'nin A Ligi'ne yükselebilmesi için son hafta alınacak sonuçlar büyük önem taşıyor. İşte ihtimaller:
1. Türkiye Karadağ'ı Mağlup Ederse
Türkiye, Karadağ karşısında galip gelirse diğer maçın sonucuna bakılmaksızın A Ligi'ne yükselecek.
2. Türkiye Berabere Kalırsa
Bu senaryoda Galler'in İzlanda karşısındaki sonucu belirleyici olacak:
Galler kazanırsa, genel averaj A Ligi'ne yükselen takımı belirleyecek.
Galler kaybeder veya berabere kalırsa Türkiye liderliği koruyarak A Ligi'ne yükselecek.
3. Türkiye Mağlup Olursa
Türkiye, Karadağ'a yenilirse liderlik şansı tehlikeye girecek:
Galler'in galibiyet alması durumunda Türkiye liderliği kaybeder ve A Ligi'ne yükselemez.
Galler puan kaybederse, Türkiye liderliği koruyabilir.