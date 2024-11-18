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Türkiye A Ligi'ne nasıl yükselir? Tüm ihtimaller ve oynanacak maçlar

Avrupa Şampiyonası'nın ardından büyük umutlarla başladığımız Uluslar Ligi'nde artık son maça geldik. A Milli Takım, grupta henüz puanı bulunmayan Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan çıkacak sonuç, kaderimizi belirleyecek. Üç ihtimalin yanı sıra, diğer karşılaşmadaki skor da önemli bir rol oynayacak. Peki, Türkiye A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte ihtimaller ve son durum...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 17:15 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 17:21
Türkiye A Ligi’ne nasıl yükselir? Tüm ihtimaller ve oynanacak maçlar

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 5. hafta maçında Galler ile Kayseri'de karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Türkiye, puanını 11'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Ancak A Ligi'ne yükselme mücadelesi, grubun son haftasına taşındı.

Barış Alper Yılmaz Galler maçında savunmayı geçmeyi başaramadı (AA)Barış Alper Yılmaz Galler maçında savunmayı geçmeyi başaramadı (AA)

ULUSLAR B LİGİ PUAN TABLOSU

Son maçlar öncesinde grubun puan durumu şu şekilde şekillendi:

Türkiye: 11 puan, +5 averaj
Galler: 9 puan, +2 averaj
İzlanda: 7 puan, 0 averaj
Karadağ: 0 puan, -7 averaj

Grubun diğer maçında İzlanda, Karadağ'ı 2-0 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı.

ULUSLAR B LİGİ'NDE SON HAFTA MAÇLARI

Karadağ - Türkiye: A Milli Takım, grubun son maçında Karadağ'a konuk olacak.

Galler - İzlanda: Galler ise kendi sahasında İzlanda'yı ağırlayacak.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR A LİGİ'NE YÜKSELME İHTİMALLER

Türkiye'nin A Ligi'ne yükselebilmesi için son hafta alınacak sonuçlar büyük önem taşıyor. İşte ihtimaller:

1. Türkiye Karadağ'ı Mağlup Ederse

Türkiye, Karadağ karşısında galip gelirse diğer maçın sonucuna bakılmaksızın A Ligi'ne yükselecek.

2. Türkiye Berabere Kalırsa

Bu senaryoda Galler'in İzlanda karşısındaki sonucu belirleyici olacak:

Galler kazanırsa, genel averaj A Ligi'ne yükselen takımı belirleyecek.

Galler kaybeder veya berabere kalırsa Türkiye liderliği koruyarak A Ligi'ne yükselecek.

3. Türkiye Mağlup Olursa

Türkiye, Karadağ'a yenilirse liderlik şansı tehlikeye girecek:

Galler'in galibiyet alması durumunda Türkiye liderliği kaybeder ve A Ligi'ne yükselemez.

Galler puan kaybederse, Türkiye liderliği koruyabilir.

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