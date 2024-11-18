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Ronaldo'nun hayali Guardiola!

Ronaldo Nazario Brezilya Futbol Fedearasyonu'nda yapılacak başkanlık seçiminde aday olacak. Ronaldo'nun milli takım teknik direktörlüğü için hedefinin ise Pep Guardiola olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 15:44 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 15:44
Ronaldo’nun hayali Guardiola!

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Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, federasyon başkanlığına aday olmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, 48 yaşındaki futbol adamı, Mart 2026'da federasyonda yapılacak seçimde başkan adayı olacak. Ronaldo'nun bu doğrultuda hazırlıklara başladığı ve Brezilya temsilcisi Cruzeiro'daki hisselerini sattığı belirtildi. Brezilyalı efsanenin ayrıca sahibi olduğu İspanyol ekibi Real Valladolid için de aynı işlemi yapacağı kaydedildi.

Pep Guardiola. (REUTERS)Pep Guardiola. (REUTERS)

HAYALİ PEP GUARDIOLA

Ronaldo'nun milli takım teknik direktörlüğü için hedefinin ise Pep Guardiola olduğu belirtildi. Brezilyalı futbol insanının, milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda sergileyeceği olası olumsuz performans sonrası koltuğu Guardiola'ya emanet etmek istediği ifade edildi.

Pep Guardiola'nın adı 2022 Dünya Kupası'nın ardından da Brezilya Milli Takımı ile anılmıştı.

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