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Trabzonspor'da gündem yeniden Paul Onuachu!

Fırtına’da gündem yeniden Paul Onuachu. Nijeryalı golcünün yeniden Trabzonspor’da oynamak istemesi üzerine Bordo-Mavili yönetim bir kez daha harekete geçecek.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Trabzonspor’da gündem yeniden Paul Onuachu!

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Trabzonspor Southampton'ın ikna edilememesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Paul Onuachu için bir kez daha girişim yapacak. Yıldız golcünün Premier Lig ekibinden ayrılmak istemesi ve halen Bordo- Mavili kulübe dönmeyi arzuladığı biliniyor. Fırtına'da yönetim 10 milyon Euro'luk teklife yeniden çıkacak.

5'i lig olmak üzere 6 maçta toplam sadece 82 dakika süre alabilen Nijeryalı futbolcu için son sözü Southampton söyleyecek. Onuachu'nun sezon başında olduğu gibi yine ayrılmak için takımıyla görüşmesi gündemde.

Öte yandan Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Şenol Güneş devre arasındaki transfer planını netleştirmeye başladı. Ligde geride kalan süre içerisinde büyük hayal kırıklıkları yaşayan takımda kadro dışı bırakılan 4 futbolcu ile yollar ayrılacak. Ancak bu sayıya en az 2 veya 3 isim daha eklenecek. Bu da yabancı kontenjanında önemli bir yerin açılmasını sağlayacak. Yönetim kurulu sezon başının aksine bu kez daha az ama direkt katkı yapacak isimleri kadroya katacak.

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