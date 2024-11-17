Beşiktaş Fenerbahçe’nin galibiyet serisini sonlandırdı: 2-0

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, 6 maçlık galibiyet serisini devam ettirdi. Fenerbahçe ise 8 hafta sonra kaybetti. Kanarya, bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak 24 puanla liderliğini sürdürüyordu. Ancak siyah beyazlılar, bu zaferle ezeli rakibinin serisine nokta koydu.

Beşiktaş üst üste 2 derbiden 3 puanla ayrıldı (DHA)

ÜST ÜSTE İKİ DERBİ GALİBİYETİ: BEŞİKTAŞ'IN YÜKSELİŞİ

Beşiktaş United Payment, ligin 8. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup ederek önemli bir derbi zaferi kazanmıştı. Fenerbahçe karşısında alınan 2-0'lık zafer, Siyah-Beyazlılar için üst üste ikinci derbi galibiyeti oldu ve takıma moral aşıladı.

BEŞİKTAŞ 19 PUANLA 3. SIRADA

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 19'a çıkararak 3. sırada yer alırken, lider Fenerbahçe ise 24 puanla zirvede yer almayı sürdürdü. Ligdeki heyecanlı mücadele devam ederken derbide alınan sonuç rekabeti daha da alevlendirdi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN BİR SONRAKİ MAÇLARI

Bir sonraki haftada Fenerbahçe, Fatih Vatanspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise kendi sahasında Amed ile karşılaşacak. Bu maçlar, her iki takım için de büyük önem taşıyor.