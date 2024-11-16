RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye - Galle rmaçında İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera görev yapıyor. Yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso üstleniyor.

Galler ile oynadığımız ilk maç 0-0 sona ermişti (REUTERS)

TÜRKİYE NE YAPTI?

Grupta 5. maçında Galler ile karşılaşan milli takımımız daha önce çıktığı 4 maçının 3'ünü kazandı. Tek puan kaybını bu akşam karşılaştığı rakibinden 0-0'lık puanla yaşayan Vincenzo Montella ve öğrencileri, İzlanda'yı3-1 ve 4-2, Karadağ'u ise 1-0 yenerek 10 puana ulaştı.

GALLER NE YAPTI?

Bizin Çocuklar'ın rakibi Galler ise 4 karşılaşmanın 2'sini kazanıp 2'sinde de beraberlik elde etti. Türkiye ile 0-0 ve İzlanda ile 2-2 berabere kalan Galliler, Karadağ'ı deplasmanda 2-1, evinde ise 1-0 mağlup etti.