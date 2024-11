Vincenzo Montella’dan Roma açıklaması: Bana keyif veriyor

Vincenzo Montella (DHA)

ROMA İDDİALARINA YANIT!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son günlerde gündemde olan Roma ile ilgili iddiaları yanıtlayarak Galler karşılaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Galler maçı çok önemli. İlk hedefimiz A ligine yükselebilmek. Zorlu bir maç olacak. Konsantre olmalıyız. Üst tura yükselmek için elimizden geleni yapacağız."

"Seyircimizin önünde 1. olarak A ligine çıkarsak mutlu oluruz. Son maça kalırsak da hedefimiz doğrultusunda yola devam edeceğiz."

"Roma ile ilgili spekülasyonları duymak beni mutlu ediyor. Oyuncular iyi performans sergiliyor ki hocanın da adı farklı kulüplerle anılıyor. Daha önce de Premier Lig vardı. Oyuncular artık milli takımda oynamayı bekliyor. Bu tür bir durum yaşanırsa ilk konuşacağım isim başkanımız olur. Bu tarz konularda o yüzden hiçbir şekilde çok fazla kimseyi ve kendimi yormam"

"Çok özel ve güzel sonuçlar alıyoruz. Futbolcularımız olmasa bu sonuçları alamazdık. Bunları başaramazdık. En büyük gururum da İzlanda maçındaki ortamımız. Kazanmamak için birçok bahanemiz vardı. Ona rağmen her şeyi yaparak kazandık. Benim için çok gurur verici oldu. Bir kimliğimiz var. Her yerde birlikteyiz. Gelişebilecek bir takımımız var. Yükselebilirsiniz de düşebilirsiniz de. Amacımız her zaman en iyisini yapabilmek."

"Kesinlikle 11 kişi ile oynayabileceğimizi söyleyebilirim. Sakatlıklar hepimizi üzdü. Çağlar sakatlandı. İrfan da yetişemedi. Ferdi de... Ahmed Kutucu'yu da yetiştiremedik. Bunlar elbette üzücü. Deniz ilk defa bizimleydi. Potansiyelli bir futbolcu. İlerleyen süreçte çok iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Eren Dinkçi ile de problemlerimiz var. Yetiştiremedik. Oyuncularla ilgili herhangi bir plan değişikliğimiz yok."

"Umarım yaklaşımımız son İzlanda maçında gibi olur. Elbette son maçta bizi gururlandıran bir tablo vardı. Baskı yapan ve 2 gol getiren futbolcularla sahadaydık. Aynı kazanma mentalitesini sürdürmek istiyoruz."