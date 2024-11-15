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Rafa Silva son 5 yılın gerisinde!

Rafa Silva, yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Benfica'dan bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Milli arada dinlenmek için fırsat bulacak olan 31 yaşındaki futbolcunun sezon başındaki gibi güçlü dönüş yapması bekleniyor. Süper Lig'de 11 maça çıkan yıldız isim sadece 3 kez gol atabildi. Rafa Silva'nın bu istatistikle de son 5 yılın gerisinde kaldığı görüldü.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:05 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:05
Rafa Silva son 5 yılın gerisinde!

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Beşiktaş'ta sezona Fırtına gibi başlayan Rafa Silva'nın son haftalardaki düşüşü istatistiklere de yansıdı. Portekizli futbolcu Siyah-Beyazlı takımda adeta yokları oynuyor.

Süper Lig'de 11 maça çıkan yıldız isim sadece 3 kez gol atabildi. Rafa Silva'nın bu istatistikle de son 5 yılın gerisinde kaldığı görüldü. Tecrübeli 10 numara; Portekiz Ligi'nin ilk 11 haftasında Benfica ile; 2020-2021'de 3 gol 3 asist, 2021- 2022'de 5 gol 3 asist, 2022-2023'te 6 gol 4 asist, 2023-2024'te 3 gol 4 asistlik performans göstermişti.

Rafa Silva. (AA)Rafa Silva. (AA)

GÜÇLÜ DÖNMESİ BEKLENİYOR

Rafa Silva, yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Benfica'dan bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Milli arada dinlenmek için fırsat bulacak olan 31 yaşındaki futbolcunun sezon başındaki gibi güçlü dönüş yapması bekleniyor.

Öte yandan Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın bu denli bir performans düşüklüğü yaşamasının nedeni bir diğer Portekizli futbolcu Joao Mário'ya bağlanmıştı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un Mario'nun üzerinden oyun sistemini kurgulamasına tepki gösteren Siyah-Beyazlı taraftarlar, alınan kötü skorlar nedeniyle Hollandalı çalıştırıcıyı eleştirmişti.

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