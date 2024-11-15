Rafa Silva son 5 yılın gerisinde!

Rafa Silva. (AA)



GÜÇLÜ DÖNMESİ BEKLENİYOR



Rafa Silva, yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Benfica'dan bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Milli arada dinlenmek için fırsat bulacak olan 31 yaşındaki futbolcunun sezon başındaki gibi güçlü dönüş yapması bekleniyor.



Öte yandan Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın bu denli bir performans düşüklüğü yaşamasının nedeni bir diğer Portekizli futbolcu Joao Mário'ya bağlanmıştı.



Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un Mario'nun üzerinden oyun sistemini kurgulamasına tepki gösteren Siyah-Beyazlı taraftarlar, alınan kötü skorlar nedeniyle Hollandalı çalıştırıcıyı eleştirmişti.