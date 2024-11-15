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Dünyanın gözü çılgın dövüşte! Jake Paul ile Mike Tyson karşı karşıya geldi

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki maç için nefesler tutuldu. İki tarafa da 40 milyon Dolar ödülün dağıtılacağı mücadelede 80 bin bilet satıldı. Tam 8 raunt sürecek olan mücadele Netflix’ten yayınlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 03:55 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 04:19
Dünyanın gözü çılgın dövüşte! Jake Paul ile Mike Tyson karşı karşıya geldi

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Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma geçmişti.

Tam 8 raunt sürecek (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Tam 8 raunt sürecek (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayınlanıyor.

Texas'ta 80 bin kişilik stadyumda yapılacak maç için tüm biletler satıldı. VIP koltuklar ise 1,5 milyon Sterlin'den alıcı buldu. Kazanana da kaybedene de 40 milyon Dolar'ın verileceği mücadelede nakavtlar serbest olacak ve koruma kaskı olmayacak. 2 dakikalık sekiz raunttan yapılacak dövüş, 14 onsluk eldivenlerle yapılacak.

12 yerine 14lük kullanılacak... Jake Paul ve Mike Tyson maçı hakkında bilmedikleriniz!12 yerine 14lük kullanılacak... Jake Paul ve Mike Tyson maçı hakkında bilmedikleriniz!
12 yerine 14'lük kullanılacak... Jake Paul ve Mike Tyson maçı hakkında bilmedikleriniz!

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