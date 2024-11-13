Türkiye zirvede! En ateşli atmosfere sahip stadyumlar açıklandı: Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Dünyanın en ateşli ve en etkileyici futbol atmosferine sahip stadyumlar, İspanyol basın kuruluşu Marca tarafından değerlendirildi. Bu özel listede, futbol tutkusuyla bilinen Türkiye'nin önemli bir yeri bulunuyor.
Dünyanın en ateşli ve en etkileyici futbol atmosferine sahip stadyumlar, İspanyol basın kuruluşu Marca tarafından değerlendirildi. Bu özel listede, futbol tutkusuyla bilinen Türkiye'nin önemli bir yeri bulunuyor.
Futbolseverlerin yakından tanıdığı Galatasaray stadyumu, 6.43 puanla listenin en tepesinde yer alarak büyük bir onur kazandı. Taraftarların coşkusu, tribünlerde yaratılan unutulmaz atmosfer ve destek, RAMS Park'ın bu unvanı kazanmasında önemli bir rol oynadı.
RAMS Park'ın ardından ikinci sırada Borussia Dortmund'un mabedi Signal Iduna Park 6.4 puanla yer aldı. Almanya'nın bu efsanevi stadyumu, özellikle sarı duvar olarak bilinen tribünleri ile futbol tutkunlarının gözdesi konumunda. Üçüncü sırayı ise Kızılyıldız'ın Belgrad'daki stadyumu Rajko Mitic, 6.32 puanla aldı. İşte ilk 10'daki diğer stadyumlar:
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (Galatasaray): 6.43 puan
Signal Iduna Park (Borussia Dortmund): 6.4 puan
Rajko Mitic (Kızılyıldız): 6.32 puan
Velodrome (Marsilya): 6.14 puan
Celtic Park (Celtic): 5.86 puan
Metropolitano (Atletico Madrid): 5.82 puan
Anfield Road (Liverpool): 5.79 puan
De Kuip (Feyenoord): 5.75 puan
San Siro, Giuseppe Meazza (Milan, Inter): 5.51 puan
Allianz Arena (Bayern Münih): 5.28 puan
Bu sıralamada Galatasaray'ın zirvede yer alması, Türkiye'nin futbola olan tutkusunun küresel anlamda ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'deki taraftar kültürü ve maç günlerinde yaşanan coşku, RAMS Park'ı rakiplerinden sıyırarak dünya çapında tanınan bir futbol mabedi haline getiriyor.