Türkiye zirvede! En ateşli atmosfere sahip stadyumlar açıklandı: Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Allianz Arena (Bayern Münih)

Allianz Arena (Bayern Münih): 5.28 puan

Futbolseverlerin En Favori Atmosferi Türkiye'de

Bu sıralamada Galatasaray'ın zirvede yer alması, Türkiye'nin futbola olan tutkusunun küresel anlamda ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'deki taraftar kültürü ve maç günlerinde yaşanan coşku, RAMS Park'ı rakiplerinden sıyırarak dünya çapında tanınan bir futbol mabedi haline getiriyor.