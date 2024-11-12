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A Milli Takım kadrosuna iki yeni isim!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını ve Eren Dinkci ile Yasin Özcan'ın aday kadroya dahil edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 15:39 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 15:44
A Milli Takım kadrosuna iki yeni isim!

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UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Yasin Özcan. (AA)Yasin Özcan. (AA)

KADROYA İKİ YENİ İSİM

Açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Eren Dinkci ve Yasin Özcan'ın kadroya dahil edildiği duyuruldu. TFF'nin açıklaması'nda şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

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