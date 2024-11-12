Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli takım maç takvimi ve güncel puan durumu!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligindeki mücadelesine devam ediyor. Takımın kalan maçları büyük önem taşıyor. Bu maçlar bir üst lige yükselmek için fırsat sunuyor. İşte Türkiye'nin maç takvimi ve mevcut puan durumu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligindeki mücadelesine devam ediyor. Takımın kalan maçları büyük önem taşıyor. Bu maçlar bir üst lige yükselmek için fırsat sunuyor. İşte Türkiye'nin maç takvimi ve mevcut puan durumu.
Türkiye'nin Kalan Maçları
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ndeki grup maçları şu şekilde sıralanıyor:
16 Kasım 2024: Türkiye - Galler (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)
19 Kasım 2024: Karadağ - Türkiye
Bu iki karşılaşma, Türkiye'nin gruptaki zirveye çıkma yolunda kritik öneme sahip. Özellikle 16 Kasım'da oynanacak olan Türkiye - Galler maçı, gruptaki liderlik için büyük bir fırsat sunuyor.
Türkiye'nin Uluslar Ligi B Ligi Puan Durumu
Türkiye, grupta şu an 10 puanla zirvede yer alıyor. Galler ise 8 puanla ikinci sırada bulunuyor. İzlanda 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, Karadağ henüz puanla tanışamamış durumda.
1. Türkiye: 10 puan
2. Galler: 8 puan
3. İzlanda: 4 puan
4. Karadağ: 0 puan
Türkiye - Galler Maçı Ne Zaman?
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Şimdi ise rövanş maçında, Türkiye, Galler'i Kayseri'de ağırlayacak.
Maç Tarihi: 16 Kasım 2024, Çarşamba
Maç Saati: 22:00
Yayın: TV8'den canlı yayınlanacak
Türkiye A Ligi'ne Nasıl Yükselir?
UEFA Uluslar Ligi'nde A ve B gruplarında sonuncu olan takımlar bir alt lige düşerken, zirvede yer alan takımlar ise bir üst lige yükseliyor. Türkiye, Uluslar B Ligi'ni lider tamamlaması durumunda A Ligi'ne yükselmeyi başaracak. Bu da Türk futbolu için büyük bir prestij kazandıracak bir başarı anlamına geliyor.
Türkiye, Galler, İzlanda ve Karadağ'ı geride bırakarak gruptan birinci çıkmalı.