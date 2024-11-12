Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli takım maç takvimi ve güncel puan durumu!

(Takvim Foto Arşiv)Türkiye A Ligi'ne Nasıl Yükselir?

UEFA Uluslar Ligi'nde A ve B gruplarında sonuncu olan takımlar bir alt lige düşerken, zirvede yer alan takımlar ise bir üst lige yükseliyor. Türkiye, Uluslar B Ligi'ni lider tamamlaması durumunda A Ligi'ne yükselmeyi başaracak. Bu da Türk futbolu için büyük bir prestij kazandıracak bir başarı anlamına geliyor.

Türkiye, Galler, İzlanda ve Karadağ'ı geride bırakarak gruptan birinci çıkmalı.