Fenerbahçe’nin yıldızı Dusan Tadic inanılması güç istatistiklere imza atıyor!

Sivasspor galibiyetiyle moral bulan ve 3-1'lik AZ Alkmaar mağlubiyetinin kötü izlerini üzerinden atan Fenerbahçe'de maçın en etkili isimlerinden birisi Dusan Tadic olmuştu. Bu sezon da takımın istikrarlı isimlerinden biri olup ön plana çıkan Sırp futbolcu Sarı-Lacivertli formayla inanılması çok güç istatistiklere imza atıyor.

Dusan Tadic (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TAM 46 GOLE DİREKT KATKI

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'la girilen müthiş transfer savaşının ardından bedelsiz olarak Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 35 yaşındaki Tadic takımının son 1.5 yılda oynadığı 76 maçın tam 75'inde forma giymeyi başardı. Bu süreçte ne sakatlık yaşayan ne de ceza alan tecrübeli futbolcu sadece geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor karşılaşmasında yedek kulübesinde oturmuştu. 75 maçın 67'sinde ilk 11'de forma giyen ve 5889 dakika sahada kalan Dusan Tadic 23 gol ve 23 asistle tam 46 gole katkı yaptı.