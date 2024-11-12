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Fenerbahçe'nin Yiğidolar'ı yenmesinin sırrını TAKVİM ortaya çıkardı!

Kaptanlar Dzeko, Tadic, Fred ve Mert Hakan, Sivas maçı öncesi kahvaltı organizasyonu yaptı. 4 yıldız takım arkadaşlarına, “Alkmaar maçında çok kötü oynadık. Bu ayıbı temizlemeliyiz”dedi. Sonrasında farklı Sivasspor galibiyeti geldi.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 07:05
Fenerbahçe’nin Yiğidolar’ı yenmesinin sırrını TAKVİM ortaya çıkardı!

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Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde 22 yaş ortalamalı AZ Alkmaar'a kaybetti. Yenilginin yanı sıra kötü futbol taraftarlar tarafından çok eleştirildi.

Mert Hakan Yandaş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mert Hakan Yandaş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sarı-Lacivertliler'in ağır toplarından Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Mert Hakan'ın maçta 2 gün sonra bir yemek organizasyonu düzenlediği ve kötü futbolu masaya yatırdığı bildirildi. Bu görüşmede 4 yıldız kötü futbolun nedenlerini belirtti ve çözüm önerileri sundu.

Fenerbahçe'nin Yiğidolar'ı yenmesinin sırrını TAKVİM ortaya çıkardı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe'nin Yiğidolar'ı yenmesinin sırrını TAKVİM ortaya çıkardı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TARAFTARLARI ÇOK ÜZDÜK
Dzeko, Tadic, Fred ve Mert Hakan Sivasspor maçı öncesi gerçekleştirilen buluşmada, "AZ Alkmaar maçında bize yakışmayan bir futbol oynadık. Taraftarlarımızı çok fazla üzdük. Bu kötü futbolu Sivasspor maçıyla hafızalardan silmemiz gerekiyor. Bu ayıbı temizleyeceğiz. Sivasspor maçında 90 dakika savaşıp, iyi futbol oynayıp kazanalım. Taraftarımızın gönlünü alalım" ifadelerini kullandılar.

Fenerbahçe'nin Yiğidolar'ı yenmesinin sırrını TAKVİM ortaya çıkardı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe'nin Yiğidolar'ı yenmesinin sırrını TAKVİM ortaya çıkardı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sonrasında Fenerbahçe Kadıköy'de Sivasspor'u farklı mağlup etti ve taraftarlarının gönlünü kazanmayı başardı. 4 yıldız futbolcudan Mert Hakan 11 başladığı Sivasspor maçında ortaya koyduğu performansla alkış topladı.

Fenerbahçe'nin Yiğidolar'ı yenmesinin sırrını TAKVİM ortaya çıkardı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe'nin Yiğidolar'ı yenmesinin sırrını TAKVİM ortaya çıkardı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

SAHADA SAVAŞTILAR
Fenerbahçeli futbolcular, Sivasspor maçında 90 dakika boyunca savaştı. 3 puanı alarak taraftarının gönlünü almayı başardı.

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