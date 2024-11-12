Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde 22 yaş ortalamalı AZ Alkmaar'a kaybetti. Yenilginin yanı sıra kötü futbol taraftarlar tarafından çok eleştirildi.

Mert Hakan Yandaş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sarı-Lacivertliler'in ağır toplarından Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Mert Hakan'ın maçta 2 gün sonra bir yemek organizasyonu düzenlediği ve kötü futbolu masaya yatırdığı bildirildi. Bu görüşmede 4 yıldız kötü futbolun nedenlerini belirtti ve çözüm önerileri sundu.

Fenerbahçe'nin Yiğidolar'ı yenmesinin sırrını TAKVİM ortaya çıkardı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TARAFTARLARI ÇOK ÜZDÜK

Dzeko, Tadic, Fred ve Mert Hakan Sivasspor maçı öncesi gerçekleştirilen buluşmada, "AZ Alkmaar maçında bize yakışmayan bir futbol oynadık. Taraftarlarımızı çok fazla üzdük. Bu kötü futbolu Sivasspor maçıyla hafızalardan silmemiz gerekiyor. Bu ayıbı temizleyeceğiz. Sivasspor maçında 90 dakika savaşıp, iyi futbol oynayıp kazanalım. Taraftarımızın gönlünü alalım" ifadelerini kullandılar.