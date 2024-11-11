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Hakan Çalhanoğlu uzaktan avladı 74'te penaltı kaçırdı! Inter 1-1 Napoli (MAÇ SONUCU)

İtalya Serie A'nın 12'nci haftasında Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı mücadelede Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinde müsabakaya ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki orta saha, 43'üncü dakikada uzak mesafeden jeneriklik bir gol kaydederken, 74'üncü dakikada ise bir penaltıdan yararlanamadı.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 08:12 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 08:15
Hakan Çalhanoğlu uzaktan avladı 74’te penaltı kaçırdı! Inter 1-1 Napoli MAÇ SONUCU

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İtalya Serie A'nın 12'nci haftasında Inter, Giuseppe Meazza'da Napoli'yi konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Napoli, 23'üncü dakikada Scott McTominay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Oyunda üstünlüğü eline alan ev sahibinde 43'üncü dakikada Ay-yıldızlı oyuncu Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı.

Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı. (REUTERS)Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı. (REUTERS)


UZAK MESAFEDEN FÜZE GÖNDERDİ
Sol kanattan gelişen atakta Bastoni'den aldığı pasla hafif sol iç kulvarda hareketlenen tecrübeli oyuncu, uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Meret'in müdehalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Hakan Çalhanoğlu uzaktan muhteşem bir gole imza attı. (Ekran görüntüsü)Hakan Çalhanoğlu uzaktan muhteşem bir gole imza attı. (Ekran görüntüsü)

PENALTIDAN YARARLANMADI
Mücadelenin ilk yarısı bu skorla 1-1 sona erdi. İkinci yarıda girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan Inter, 72'nci dakikada penaltı kazandı. 2 dakika sonra topun başına geçen Hakan, penaltıda direği geçemedi ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Hakan Çalhanoğlu (REUTERS)Hakan Çalhanoğlu (REUTERS)

Milli futbolcu, Inter kariyerinde ilk kez bir penaltı atışından faydalanamadı. Tecrübeli orta saha 82'nci dakikada ise yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Bu sonuçla averajla 4'üncü sıradaki Inter puanını 25'e yükselterek zirve yarışına devam etti. Napoli ise puanını 26 yaparak millli araya lider gitti.

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