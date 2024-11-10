Fernando Muslera’dan Jose Mourinho’ya tepki: İstemiyorsa gidebilir

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Samsunspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya tepki gösterdi.

Mücadeleyi değerlendiren Muslera, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok büyük bir haftaydı bizim için, iki büyük maç oynadık ve kazandık. Samsunspor sezona mükemmel başladı, mükemmel götürüyorlar." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNA HAKARETLER EDİYOR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sözlerine tepki gösteren Uruguaylı eldiven, "Beni üzen şey ise bütün bu mutluluklar arasında iken diğer takımlardan bazı insanların söylediği şeyler, Türk futboluna yapılan hakaretler ve bazı hakemlerin de bana şahsi olarak saldırıyor olması. 14 yıldır ilk defa bu şekilde konuşma yapma zorunda hissediyorum kendimi. Ceza sahası içinde karışamıyorum, müdahil olamıyorum. Ben Samsun oyuncusuna bir şey demiyorum, Samsun oyuncusu kızıyor, el hareketleri yapıyor ama bense en ufak bir şeyde sarı kart görüyorum. Herkese saygı gösterdim ben burada olduğum süre içerisinde, herkesten saygı bekledim, o kadar." dedi.