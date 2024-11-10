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Beşiktaş'tan Başakşehir maçı sonrasında sert tepki: Yüzüne tükürürdüm

Süper Lig'in 12'inci haftasında Başakşehir ile karşılaşan ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta büyük bir üzüntü yaşandı. Karşılaşmanın arından konuşan Mete Vardar, hakem hakkında çok sert ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 21:36 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 21:37
Beşiktaş’tan Başakşehir maçı sonrasında sert tepki: Yüzüne tükürürdüm

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Mutlak 3 puan için sahaya çıkan siyah beyazlılar, bu beraberlikle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Mücadelenin ardından Mete Vardar'dan sert sözler geldi.

Mete Vardar, "Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem! Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler! İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor! İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti?" ifadelerini kullandı.

Mete Vardar, "Kazanan takımlar maçtan sonra çıkıyor ve algı için manipülasyon yapıyorlar! Ayıptır!" dedi.

Beşiktaşlı yönetici, "Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!" sözleriyle konuşmasının noktaladı.

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