Jake Paul Mike Tyson maçı hangi kanalda? Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, Türkiye saati ile kaçta yayınlanacak?

Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki büyük maça kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan bu heyecan dolu karşılaşma ertelenerek Kasım 2024'e alındı. Şimdi ise, boksseverler bu büyük anı sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki boks maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte merak edilen yayın bilgileri...

Dünyanın en çok konuşulan boks maçlarından biri, 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki heyecan dolu profesyonel ağır sıklet boks karşılaşması, TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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Maç Öncesinde 3 Heyecan Verici Karşılaşma

Jake Paul ve Mike Tyson'ın karşılaşması, geceye damgasını vuracak olsa da, sporseverler bunun öncesinde üç ilginç müsabaka daha izleyecek. AT&T Stadı'nda gerçekleşecek etkinlikte, ilk olarak Neeraj Goyat ve Whindersson Nunes süper orta sıklette, Mario Barrios ile Abel Ramos yarı orta sıklette, son olarak da Katie Taylor ile Amanda Serrano süper hafif sıklette ringe çıkacak. Bu karşılaşmalar, geceyi daha da heyecanlı hale getirecek.

Ana etkinlik ise, ringe çıkacak olan Jake Paul ile Mike Tyson arasında gerçekleşecek ve bu müsabaka iki dakikalık 8 raunt üzerinden yapılacak. Dövüş, her iki boksörün de güçlü yeteneklerini sergileyebileceği bir savaş olacak.