GS maçı canlı izle 📺🟡🔴 UEFA Galatasaray - Tottenham Maçı TRT1 ekranı ile İOS-Android CANLI yayın izle! Tabii TRT1 Şifresiz ve HD İzle

Galatasaray maçı canlı izle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek maçta İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı ağırlıyor. Bu kritik maçta 3 puanı hedefleyen temsilcimiz, seyirci desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Maç, 7 Kasım Perşembe akşamı saat 20.45'te TRT1 ve dijital ortamda Tabii platformundan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Fotoğraflar: AA
MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray-Tottenham karşılaşması, 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak bu karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN 📱
Maç, TRT1 kanalından ve dijital platform Tabii üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.
TRT 1 - TABİİ CANLI YAYIN EKRANI
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.