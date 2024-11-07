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GS maçı canlı izle 📺🟡🔴 UEFA Galatasaray - Tottenham Maçı TRT1 ekranı ile İOS-Android CANLI yayın izle! Tabii TRT1 Şifresiz ve HD İzle

GS maçı canlı izle için araştırmalar hızlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci sırada yer alan Galatasaray, evinde İngiliz temsilcisi Tottenham’ı ağırlıyor. Sarı kırmızılı ekibimiz, bu zorlu mücadelede galibiyet alarak üst sıralara yükselmek istiyor. Maç, 7 Kasım 2024 Perşembe akşamı saat 20.45'te TRT1 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, Galatasaray'ın bu önemli sınavını kaçırmamak için ekran başında olacak!

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 19:30 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 19:30
GS maçı canlı izle 📺🟡🔴 UEFA Galatasaray - Tottenham Maçı TRT1 ekranı ile İOS-Android CANLI yayın izle! Tabii TRT1 Şifresiz ve HD İzle

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Galatasaray maçı canlı izle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek maçta İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı ağırlıyor. Bu kritik maçta 3 puanı hedefleyen temsilcimiz, seyirci desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Maç, 7 Kasım Perşembe akşamı saat 20.45'te TRT1 ve dijital ortamda Tabii platformundan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray-Tottenham karşılaşması, 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak bu karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN 📱

Maç, TRT1 kanalından ve dijital platform Tabii üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 - TABİİ CANLI YAYIN EKRANI

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

📺🔶GS - TOTTENHAM MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ⚽🎯

MUHTEMEL 11'LER 📝

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Mertens, Icardi, Osimhen

Tottenham: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bissouma, Bergvall, Maddison, Johnson, Son, Solanke

TRT1 canlı izle! 7 Kasım 2024 Canlı yayın izle HD! FB, GS UEFA maçları nereden izlerim? TRT 1 frekans ayarıTRT1 canlı izle! 7 Kasım 2024 Canlı yayın izle HD! FB, GS UEFA maçları nereden izlerim? TRT 1 frekans ayarı
TRT1 canlı izle! 7 Kasım 2024 Canlı yayın izle HD! FB, GS UEFA maçları nereden izlerim? TRT 1 frekans ayarı

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