2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye’de!

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Türkiye, organizasyona Azerbaycan, Çekya ve İsveç ile birlikte ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu dev organizasyona son şampiyon apoletiyle katılacak.



2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bir grup etabı, 8'li finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları da Türkiye'de oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ. (TVF)



BAŞKAN ÜSTÜNDAĞ: "HEYECAN DUYUYORUZ"



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ev sahipliği ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2019'da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz."