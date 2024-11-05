Trabzonspor’da Şenol Güneş bu sezon istediği sonuçları alamıyor!

Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında daha önceki görev yaptığı dönemlerinde elde ettiği başarılı performansları bu sezon tekrarlayamadı. Bordo-Mavililer, tecrübeli hoca ile çıktığı ilk 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 2 defa mağlup oldu. 10 puan topladı. Bu performans, Şenol Güneş'in Trabzonspor'da daha önceki dönemlerinde ulaştığı seviyenin oldukça gerisinde kaldı. 1988-89 sezonunun 5. haftasında göreve gelen Şenol Güneş, ilk 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik almış ve 2 mağlubiyet yaşamıştı.

6 GALİBİYETİ VAR

1993-94 sezonunda yine 5. haftada takımın başına geçen Şenol Güneş, 4 galibiyet, 2 beraberlik almış, 2 kez kaybetmişti. 14 puan toplayarak üst sıralara doğru takımı tırmanışa geçirmişti. 2004-2005 sezonu 15. haftasında işbaşı yaşan Şenol Güneş, ilk 8 maçta 6 galibiyet almış ve 2 kez yenilmişti. Bu kez 18 puan toplamış, oldukça başarılı bir döneme imzasını atmıştı. 2009- 2010 sezonunda ise yine 15. haftada göreve gelen Şenol Güneş, ilk 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik almış ve kez sadece 1 mağlubiyetle 16 puan toplamıştı.