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Cem Gölbaşı kimdir, kaç yaşında? Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı?

Gözaltı olayıyla gündeme gelen Cem Gölbaşı, Fenerbahçe’nin taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri olarak tanınıyor. Peki, Cem Gölbaşı kimdir, neden gözaltına alındı? İşte sosyal medyada büyük yankı uyandıran video hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 12:07 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 12:08
Cem Gölbaşı kimdir, kaç yaşında? Genç Fenerbahçeliler GFB tribün lideri Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı?

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Son dakika gelişmesine göre, Fenerbahçe'nin Genç Fenerbahçeliler (GFB) taraftar grubunun lideri olarak bilinen Cem Gölbaşı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltının sosyal medyada yankı uyandıran bir video sebebiyle gerçekleştiği belirtildi.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

CEM GÖLBAŞI KİMDİR?

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, taraftar grubunun düzenlediği organizasyonlara öncelik etmesiyle tanınıyor.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sabah'ta yer alan habere göre GFB lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda giyimiyle dalga geçen bir kişiyi peruk taktırarak kendisinden özür dilettiği, aracına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük taraftar grubu olan Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Cem Gölbaşı, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Cem Gölbaşı ile birlikte altı kişi daha yakalandı ve yedi şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Gözaltının, peruk taktırılarak "Cem Abi'me yaptığım yanlışlardan dolayı özür diliyorum" videosu çektirilen ve sahte bir sosyal medya hesabından videosu paylaşılan Burhan İ. isimli kişinin şikayeti üzerine gerçekleştiği iddia edildi. İddialara göre video paylaşıldıktan kısa bir süre sonra silindi. Burhan İ. şikayetçi oldu ve inceleme başlatıldı. Olaya karışan kişilerin açık kimlikleri belirlendi ve operasyon düzenlendi.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Sosyal medyada paylaştığı ve Cem Gölbaşı'nın giyimi ile dalga geçtiği videodan sonra zorla peruk taktırılarak "Özür" videosu çekilen Burhan İ. iddialara göre tehdit de edildi. Burhan İ.'nin arabası ve cep telefonunun zorla alındığı ve peruk taktırılarak videosunun çekildiği iddia edildi.

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