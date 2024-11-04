Cem Gölbaşı kimdir, kaç yaşında? Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı?

(Kaynak: Instagram)

Cem Gölbaşı ile birlikte altı kişi daha yakalandı ve yedi şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Gözaltının, peruk taktırılarak "Cem Abi'me yaptığım yanlışlardan dolayı özür diliyorum" videosu çektirilen ve sahte bir sosyal medya hesabından videosu paylaşılan Burhan İ. isimli kişinin şikayeti üzerine gerçekleştiği iddia edildi. İddialara göre video paylaşıldıktan kısa bir süre sonra silindi. Burhan İ. şikayetçi oldu ve inceleme başlatıldı. Olaya karışan kişilerin açık kimlikleri belirlendi ve operasyon düzenlendi.