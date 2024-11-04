Cem Gölbaşı kimdir, kaç yaşında? Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı?

Son dakika gelişmesine göre, Fenerbahçe'nin Genç Fenerbahçeliler (GFB) taraftar grubunun lideri olarak bilinen Cem Gölbaşı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltının sosyal medyada yankı uyandıran bir video sebebiyle gerçekleştiği belirtildi.
(Kaynak: Instagram)
CEM GÖLBAŞI KİMDİR?
Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, taraftar grubunun düzenlediği organizasyonlara öncelik etmesiyle tanınıyor.
(Kaynak: Instagram)
NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Sabah'ta yer alan habere göre GFB lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda giyimiyle dalga geçen bir kişiyi peruk taktırarak kendisinden özür dilettiği, aracına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı.