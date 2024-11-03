Konya hayata döndü! Konyaspor Başakşehir 3-2 MAÇ SONUCU

Geride kalan sezonun son haftasında ligde kaldıktan sonra yeni döneme büyük beklentilerle başlayan Konyaspor 'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrılmış ve yerine Recep Erol getirilmişti.

Yusuf Erdoğan karşılaşmayı 1 asistle tamamladı (AA)

NDAO'NUN ŞOVU!

Konyaspor'a galibiyeti getiren isim Alassane Ndao oldu. Senegalli futbolcu 32'de Yusuf Erdoğan, 50'de Pedrinho ve 73'te Blaz Kramer'in asistlerini gole çevirerek hat-trick yaptı. Başakşehir adına ise Jerome Opoku ve Krzysztof Piatek'in sayıları yeterli olmadı.