Konya hayata döndü! Konyaspor Başakşehir 3-2 MAÇ SONUCU

Geride kalan sezonun son haftasında ligde kaldıktan sonra yeni döneme büyük beklentilerle başlayan Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrılmış ve yerine Recep Erol getirilmişti.
Deneyimli antrenör, çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 3-2 yenerek 3 puanla başlangıç yapmayı başardı.
Yusuf Erdoğan karşılaşmayı 1 asistle tamamladı (AA)
NDAO'NUN ŞOVU!
Konyaspor'a galibiyeti getiren isim Alassane Ndao oldu. Senegalli futbolcu 32'de Yusuf Erdoğan, 50'de Pedrinho ve 73'te Blaz Kramer'in asistlerini gole çevirerek hat-trick yaptı. Başakşehir adına ise Jerome Opoku ve Krzysztof Piatek'in sayıları yeterli olmadı.
Jerome Opoku'nun golü Başakşehir'e yetmedi (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
19'uncu dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ndao'nun şutu kaleci Muhammed'de kaldı.
32'nci dakikada Konyaspor, Ndao'nun golüyle öne geçti. Ceza sahasında Yusuf'un pasında topu önünde bulan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0
43'üncü dakikada ceza sahasında Serdar, Uğurcan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Emre Kargın, penaltı noktasını gösterdi.
45+1'nci dakikada Başakşehir, Opoku'nun penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Opoku'nun penaltı atışında kaleci Slowik, topu çeldi. Slowik'ten dönen topu takip eden Opoku'nun vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
50'nci dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Pedrinho'nun sol kanattan ceza sahası arkasında uzun pasında, altıpas çizgisi önünde topla buluşan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1
60'ıncı dakikada ceza sahasında Piatek'in pasında topu önünde bulan Deniz'in şutunda top kaleci Slowik'de kaldı.
66'ncı dakikada Pedrinho'nun sol kanattan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Ndao'nun gelişine şutunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Pedrinho'nun şutu üstten auta çıktı.
73'üncü dakikada Konyaspor'da Ndao, üçüncü golünü skora yazdırdı. Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında, ceza sahasında Kramer'in kafa pasıyla topu önünde bulan Ndao, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 3-1
90+2'nci dakikada Başakşehir, aradaki skor farkını 1'i indirdi. Deniz'in ortasında ceza sahasında Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2