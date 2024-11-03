Beşiktaş’tan Ciro Immobile için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş , Kasımpaşa maçında sakatlanan ve ikinci yarıya çıkamayan Ciro Immobile 'nin sağlık durumu için açıklamada bulundu.

Ciro Immobile sakatlığı nedeniyle ilk 45 dakika sonunda oyundan çıktı (AA)

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.