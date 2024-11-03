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Fırtına zafere kilitlendi! Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi tek yürek oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş oyuncularıyla birebir görüşmeler yaptı. Öğrencilerine, “Bu maçı alalım rahatlayalım” dedi.

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
Fırtına zafere kilitlendi! Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi tek yürek oldu

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Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu maç öncesi kenetlendi. Maça pres ve ön alanda oynama arzusu ile çıkacak olan Trabzonspor'da teknik patron Şenol Güneş, futbolcuları bu maça motive etmek için birçok farklı konu başlığı belirledi.

Ancak Şenol Güneş'in üzerinde en fazla durduğu konulardan birisinin, "Bu maçı alalım, rahatlayalım" olduğu öğrenildi. Futbolcuların hemen hepsiyle birebir görüşmeler gerçekleştiren Güneş, futbolcuların özgüven kazanması ve oyun disiplinine bağlanması için gayret sarf etti. Kaptan Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe maçı öncesi hem takım arkadaşlarıyla hem de takımdaki diğer kaptan ve tecrübeli oyuncularla bir araya gelerek, daha fazla sorumluluk almaları gerektiğine vurgu yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun tamamı, Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon'a adeta kamp kurdu. Bu maç öncesi taraftar dernekleriyle ve şehrin önde gelenleriyle bir araya gelen Başkan Doğan, Fenerbahçe maçında takıma olan desteğin artması konusunda da çağrıda bulundu.

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