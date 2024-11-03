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beIN Sports DERBİ CANLI İZLE 🔔 Trabzonspor - Fenerbahçe MAÇI full HD, donmadan, bedava CANLI YAYIN izle linki

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında büyük heyecan! Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. 20 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, bu zorlu mücadelede üç puanı hanesine yazdırarak zirve yarışında güçlü bir adım atmak istiyor. Trabzonspor ise geçen yıl yaşanan olaylı derbiyi unutturarak kendi sahasında galip gelmeyi hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel 11'ler…

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 18:03 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 18:03
beIN Sports DERBİ CANLI İZLE 🔔 Trabzonspor - Fenerbahçe MAÇI full HD, donmadan, bedava CANLI YAYIN izle linki

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Zirve yarışında kritik bir noktada bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada puan farkını kapatmak istiyor. Trabzonspor ise ev sahibi avantajını kullanarak sezona yeni bir başlangıç yapma hedefinde. Bordo-mavililer, geçen yılın derbisinin rövanşını almak için sahada olacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi 3 Kasım 2024 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

https://beinsports.com.tr/ adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Uğurcan, Malheiro,Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ise Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, En-Nesyri 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bırakacak. Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda'da ameliyat edilen Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kalacak.

FRED DÖNDÜ!

Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred, Trabzonspor karşısında formasına kavuşuyor. Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Fred, geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.

TRABZONSPOR'DA 2 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.

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