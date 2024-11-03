beIN Sports DERBİ CANLI İZLE 🔔 Trabzonspor - Fenerbahçe MAÇI full HD, donmadan, bedava CANLI YAYIN izle linki

FRED DÖNDÜ!

Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred, Trabzonspor karşısında formasına kavuşuyor. Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Fred, geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.

TRABZONSPOR'DA 2 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.