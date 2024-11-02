Kayseri’de gol yok! Kayserispor 0-0 Adana Demirspor MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 11'inci hafta heyecanı Kayseri'de devam etti. Kayserispor evinde Adana Demirspor 'u ağırladı. Mücadelede iki takım da önemli fırsatlar yakalasa da gole çevirme noktasında başarılı olamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kayserispor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı (AA)

Bu sezon küme düşme hattında bulunan Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadeleden gol sesi çıkmadı. Sarı kırmızılılar bu skorla puanını 9'a, mavi lacivertliler ise 2'ye yükseltti.

Kayserispor gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ise Eyüpspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Cardoso'nun sağ kanattan taşıdığı topta, ceza sahası içinde topla buluşan Nazon'un dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat'ta kaldı.

30'uncu dakikada Gökhan Sazdağı'nın ara topuna hareketlenen Cardoso sağ kanattan yaptığı orta-şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak, oyun alanına geri döndü.

32'nci dakikada Adana Demirspor savunması kontra atağa çıkmak isterken top kaybetti. Ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Cardoso'nun yaptığı ortada kafa topuna yükselen Nazon'un vuruşu auta gitti.

45'inci dakikada Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nazon'un vuruşunda Jeanvier'in dokunuşunda top filelerle buluştu. Maçın hakemi ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

51'inci dakikada sağ kanattan Cardoso'nun gönderdiği topta Bourabia'nın gelişine vuruşu üstten auta gitti.

57'nci dakikada Semih Güler'in seri çalımlarla sağ kanattan taşıyarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

64'üncü dakikada Bahoken'in havalandırdığı topa hareketlenen Cardoso'nun yerden sektirerek yaptığı sert vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.