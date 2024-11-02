Kerem Aktürkoğlu yine boş geçmedi! Benfica Farense’yi 2-1 yendi

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, Portekiz liginin 10'uncu haftasında deplasmanda Farense ile karşılaştı. Deplasmanda Dario Poveda'nın golü ile 15'inci dakikada geriye düşen Lizbon temsilcisi geri dönmesini bildi.