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Kerem Aktürkoğlu yine boş geçmedi! Benfica Farense'yi 2-1 yendi

Portekiz liginin dev takımlarından Benfica, 9'uncu hafta mücadelesinde Farense ile deplasmanda karşılaştı. Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu'nun asist yaptığı mücadeleden Lizbon temsilcisi 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 22:55 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 22:58
Kerem Aktürkoğlu yine boş geçmedi! Benfica Farense’yi 2-1 yendi

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Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, Portekiz liginin 10'uncu haftasında deplasmanda Farense ile karşılaştı. Deplasmanda Dario Poveda'nın golü ile 15'inci dakikada geriye düşen Lizbon temsilcisi geri dönmesini bildi.

Kerem Aktürkoğlu asistlerine bir yenisini daha ekledi (EPA)Kerem Aktürkoğlu asistlerine bir yenisini daha ekledi (EPA)

21'de Kerem Aktürkoğlu'nun asisti sonrasında Alvaro Fernandez ağları havalandırdı. İlk yarı 1-1 sona erdi. 54'te ise Yunan golcü Vangelis Pavlidis sahneye çıkarak takımını öne geçirdi ve maç 2-1'lik Benfica galibiyetiyle sonuçlandı.

Kırmızı beyazlı başkent ekibi bu skorla puanını 22'ye yükseltti.

Millilerimizin top koşturduğu Benfica haftaya Porto ile karşılaşacak.

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