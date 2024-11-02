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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar Feyenoord'a 3-2 yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi olan AZ Alkmaar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Feynoord'a 3-2 yenildi. Alkmaar temsilcisi, bu skorla 17 puanda kaldı.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 00:59 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 00:59
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi AZ Alkmaar Feyenoord’a 3-2 yenildi

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar, Eredivisie'nin 11'inci haftasında Feyenoord deplasmanına çıktı.

AZ Alkmaar Feyenoord'a 3-2 yenildi (EPAAZ Alkmaar Feyenoord'a 3-2 yenildi (EPA

De Kuip'te 43. dakikada Troy Parrrot ile öne geçen konuk takıma karşı Igor Paixao ile yanıt veren Rotterdam temsilcisi, Luka Ivanusec ve Ibahim Osman'ın golleriyle üstünlüğü yakaladı. Mexx Meerdink skoru 3-2 tayin eden vuruşu yaptı. Kritik randevuda ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla AZ Alkmaar 17 puanda kalırken ev sahibi ise 22'ye ulaştı.

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