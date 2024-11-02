Beşiktaş’ın rakibi Malmö Hammarby ile 2-2 berabere kaldı

İsveç liginde daha önce şampiyonluğunu garantileyen Malmö, 29'uncu haftada 2. sıradaki Hammarby ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Jusef Erabi ile Nahir Besara'nın golleriyle geriye düşen mavi beyazlı ekip, Nils Zatterström ve Hugo Bolin'in peş peşe golleriyle müsabakadan 2-2'lik berbaerlikle ayrıldı.

Malmö, bitimi 1 hafta kalan İsveç Ligi'nde Hammarby'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Mavi-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak.