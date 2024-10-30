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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine deplasman taraftarı yasağı!

Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını Papara Park'ta paylaşacak. Dev maç öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu flaş bir karar aldı. Buna göre Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine sarı lacivertli taraftarlar alınmayacak.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 13:40 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 13:46
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine deplasman taraftarı yasağı!

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

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TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Misafir takım tribünün biletlerinin de ev sahibi takım taraftarlarına satışına karar verildi.

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