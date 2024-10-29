THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes Barcelona’ya 97-88 Yenildi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Barcelona 'ya 97-88 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, Punter'ın etkili oyunuyla ilk dakikalarında 10 sayılık (4-14) bir fark yakaladı. Temsilcimiz Anadolu Efes, kısa sürede toparlanarak 7-0'lık bir seri yakaladı ve Ercan Osmani'nin ardı ardına attığı üç sayılık basketlerle oyuna denge sağladı. 7. dakikada Bryant'ın üçlüğüyle öne geçmeyi başaran Efes, çeyreği 29-26 geride tamamladı.