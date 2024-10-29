THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes Barcelona’ya 97-88 Yenildi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, Punter'ın etkili oyunuyla ilk dakikalarında 10 sayılık (4-14) bir fark yakaladı. Temsilcimiz Anadolu Efes, kısa sürede toparlanarak 7-0'lık bir seri yakaladı ve Ercan Osmani'nin ardı ardına attığı üç sayılık basketlerle oyuna denge sağladı. 7. dakikada Bryant'ın üçlüğüyle öne geçmeyi başaran Efes, çeyreği 29-26 geride tamamladı.
ANADOLU EFES FARKIN AÇILMASINA İZİN VERMEDİ
İkinci çeyreğe de iyi başlayan Barcelona, farkı 6 sayıya (29-35) çıkardı. Ancak Anadolu Efes, kritik anlarda bulduğu basketlerle rakibinin farkı açmasına izin vermedi ve Smits'in üç sayılık basketiyle 44-43 öne geçti. Barcelona, son dakikalarda bulduğu sayılarla soyunma odasına 55-51 üstün gitti.
BARCELONA KISA SÜREDE 10 SAYILIK FARK YAKALADI
Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Barcelona, kısa sürede 10 sayılık (53-63) farkı yakaladı. Anadolu Efes, hücumlarını istediği gibi değerlendiremeyince son çeyreğe 10 sayı (66-76) geride girdi.
Son periyotta da kontrollü bir oyun sergileyen İspanyol temsilcisi, Anadolu Efes'in farkı kapatmasına izin vermedi. Lacivert-beyazlıların hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendiren Barcelona, maçı 97-88 kazanarak sahadan galip ayrıldı.