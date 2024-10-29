Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv’i devirdi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 6. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da karşılaştı.
Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan maç, Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi nedeniyle Litvanya'nın Kaunas kentinde oynandı.
İSRAİL EKİBİ SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ
Karşılaşmaya iyi başlayan Maccabi Playtika, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan İsrail ekibi, soyunma odasına 40-38 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte dış şutlarla etkili olan Maccabi Playtika, 27. dakikada farkı 11 sayıya (46-57) çıkardı. İsrail temsilcisi, final periyoduna 9 sayılık avantajla girdi: 58-67.
FENERBAHÇE BEKO 2 FARKLA GALİBİYETE KOŞTU
Son çeyrekte Nigel Hayes-Davis'in skorer oyunuyla maça ortak olan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle 36. dakikada öne geçti: 77-76. Maçın son bölümünde daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, rakibinin son topu iyi değerlendirememesiyle sahadan 84-82 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 7. haftasında 1 Kasım Cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.
SALON: Zalgirio Arena
FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 4, Melli 3, Mays 13, Hayes-Davis 20, Tarık Biberovic 15, Hall 16, Pierre, Guduric 4, Colson 1, Marjanovic 8, Birch
MACCABI TEL AVİV: Hoard 20, Lee 13, Kaba, Menco, Sorkin 7, Rayman 3, Dibartolomeo 3, Rivero 13, Cohen, Randolph 14, Jokubaitis 9
1. PERİYOT: 16-21
DEVRE: 38-40
3. PERİYOT: 58-67