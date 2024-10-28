Samba rüzgarı estiriyor! Gabriel Sara’dan asistlere devam

Galatasaray'ın tarihinde en yüksek bonservis ödenerek transfer edilen Gabriel Sara, performansını yükseltmeyi sürdürüyor. Brezilyalı orta saha, Beşiktaş derbisinde de sahneye çıkarak farkını ortaya koydu.
Galatasaray'ın tarihinde en yüksek bonservis ödenerek transfer edilen Gabriel Sara, performansını yükseltmeyi sürdürüyor. Brezilyalı orta saha, Beşiktaş derbisinde de sahneye çıkarak farkını ortaya koydu.
5'İNCİ ASİSTİNİ YAPTı
Sarı kırmızılı forma ile bugüne kadar 13 karşılaşmaya çıkan sambacı yıldız, 2 gol atıp 4 asist yapmıştı.
25 yaşındaki orta saha, Davinson Sanchez'in Cimbom'u öne geçirmesi sonrasında gol pasına bir çentik daha atmayı başardı.