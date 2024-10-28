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Samba rüzgarı estiriyor! Gabriel Sara'dan asistlere devam

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, karşılaşmada Davinson Sanchez ile öne geçti. Kolombiyalı stopere servisi yapan isim ise Gabriel Sara oldu.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 20:45 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 20:45
Samba rüzgarı estiriyor! Gabriel Sara’dan asistlere devam

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Galatasaray'ın tarihinde en yüksek bonservis ödenerek transfer edilen Gabriel Sara, performansını yükseltmeyi sürdürüyor. Brezilyalı orta saha, Beşiktaş derbisinde de sahneye çıkarak farkını ortaya koydu.

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5'İNCİ ASİSTİNİ YAPTı

Sarı kırmızılı forma ile bugüne kadar 13 karşılaşmaya çıkan sambacı yıldız, 2 gol atıp 4 asist yapmıştı.

25 yaşındaki orta saha, Davinson Sanchez'in Cimbom'u öne geçirmesi sonrasında gol pasına bir çentik daha atmayı başardı.

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