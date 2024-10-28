İstanbul’da kazanan yok! Başakşehir Eyüpspor: 1-1 MAÇ SONUCU

Konuk takımı öne geçiren gol 28'de Mame Thiam'dan geldi. İlk yarı 1-0 sona erdi. 59'da ise Jerome Opoku panenka tarzında bir penaltıyla eşitliği getirdi ve karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Başakşehir ile Eyüpspor , Trendyol Süper Lig 'in 10'uncu haftasında kozlarını paylaştı. İki İstanbul ekibinin zorlu mücadelesinden kazanan çıkmadı. Karşılaşmada iki takım birer puanla sahadan ayrıldı.

Başakşehir haftaya Konyaspor deplasmanına gidecek (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'nun ceza sahası ön çizgisi önünden sert şutunda, kaleci Berka direk dibinden topu kornere çeldi.

28. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Başakşehir ceza sahasında Crespo'nun uzaklaştırmak istediği top Ahmed Kutucu'ya çarpıp altı pas önündeki Thiam'a geldi. Thiam'ın sol çaprazdan yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

30. dakikada Başakşehir etkili geldi. Pelkas'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ön direğe doğru gelen topa Figueiredo kafayı vurdu. Kaleci Berke sağına uzanıp topu kornere gönderdi.

38. dakikada ev sahibi takım bir fırsatı daha değerlendiremedi. Sol kanattan Kemen'in ortasında altı pas önünde boş kalan Crespo kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Eyüpspor ceza sahasında topla buluşan Crespo, Claro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarında pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 58. dakikada penaltı atışını kullanan Opoku, fileleri havalandırdı: 1-1.

69. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Davidson, açısını düzeltip çok sert vurdu. Kaleci Berke köşeye giden topu çeldi, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.