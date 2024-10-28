Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj yakaladığı derbinin ardından olaylar yaşandı. A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı gerçekleştirildi.
Görgü tanıkları Beşiktaş yönetiminde isimler verirken, olayı gerçekleştiren ismin Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar olduğu iddia edildi. Gülnar'ın, Asbşakan Hüseyin Yücel'in aracına bindiğini söyledi
KAPLAN HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Menfur olay sonrası basın mensupları hep bir ağızdan tepkisini dile getirdi. Emre Kaplan, ambulansa alındı ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi.