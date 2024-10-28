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Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kaplan'a yumruklu saldırı

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı kırmızlılar, derbiden 2-1 galip ayrıldı. Mücadele sonrasında A Spor muhabiri Emre Kaplan yumruklu saldırıya uğradı.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 23:44 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 23:52
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kaplan’a yumruklu saldırı

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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj yakaladığı derbinin ardından olaylar yaşandı. A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı gerçekleştirildi.

Görgü tanıkları Beşiktaş yönetiminde isimler verirken, olayı gerçekleştiren ismin Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar olduğu iddia edildi. Gülnar'ın, Asbşakan Hüseyin Yücel'in aracına bindiğini söyledi

Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kaplan'a yumruklu saldırı

KAPLAN HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Menfur olay sonrası basın mensupları hep bir ağızdan tepkisini dile getirdi. Emre Kaplan, ambulansa alındı ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi.

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