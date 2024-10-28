Aslan kafasını kullandı! Galatasaray Beşiktaş’ı 2-1 yendi

Galatasaray ile Beşiktaş Süper Lig'in 10'uncu haftasında Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Cimbom, iki yarıda da attığı gollerle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı ve farkı iyice açmayı başardı. İşte mücadelede yaşananlar...
Galatasaray ile Beşiktaş Süper Lig'in 10'uncu haftasında Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Cimbom, iki yarıda da attığı gollerle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı ve farkı iyice açmayı başardı. İşte mücadelede yaşananlar...
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Joao Mario'nun sağ taraftan yerden ortasında Gedson'u geçen top Semih Kılıçsoy'da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
6. dakikada Sallai'nin sağ taraftan uzun pasında uzak kale direği dibinde topla buluşan Yunus'un gelişine vuruşunda kaleci Ersin, topu kornere çeldi.
13. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez'in uzak kale direğinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
44. dakikada Immobile'nin pasında sağ tarafta topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
45. dakikada Davinson'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Icardi'nin çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan top, az farkla uzak kasle direğinin yanında kornere gitti.
OKAN BURUK ÇİFT FORVETİ SEVDİ
Elfsborg'u 4-3 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, çift forvetli taktiği sürdürdü. Deneyimli çalıştırıcı ileri uçta iki süper yıldızına yer verdi.
Victor Osimhen ve Mauro Icard siyah beyazlılara karşı gol aradı..
SEMİH YİNE İLK 11'DE
Beşiktaş'ın zorlu Galatasaray derbisinde Semih Kılıçsoy Konyaspor'a karşı yaptığı asist sonrasında yine bir lig maçında ilk 11'de yer aldı.
Genç golcü bu sezon yaptığı asistlerle dikkat çekerken Giovanni van Bronckhorst'un da güvenini kazanmayı başardı ve formayı kaptı.
SOL BEKTE BARIŞ ALPER YILMAZ
Galatasaray'ın bu sezon iç sahadaki 14 gollü yenilmezlik serisine 9 farklı oyuncu gol katkısı verdi.
Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen taraftarlarına gol sevinci yaşatmayı başardı.
Bu oyunculardan Icardi, Batshuayi, Barış Alper, Yunus ve Osimhen oynadıkları maçlarda 2'şer kez gol sevinci yaşadı.
PERDEYİ SANCHEZ AÇTI
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide gol perdesini açan isim Davinson Sanchez oldu. Kolombiyalı stoper bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.
Rams Park'ta Çaykur Rizespor ağlarını havalandıran deneyimli savunmacı, 6 hafta sonra yeniden fileleri sarstı.
Golün asistini yapan Gabriel Sara ise 5. servisini gerçekleştirmiş oldu.
5 İSMİN İLK DERBİ HEYECANI
Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour ilk kez bir derbi maçta görev aldı. Öte yandan yedek kulübesinde mücadeleye başlayan Can Keleş de görev alması halinde ilk kez derbi maç heyecanı yaşayacak.
VAN BRONCKHORST'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nde Lyon'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sol açıkta Muçi'nin yerine Semih Kılıçsoy'u 11'de görevlendirdi.
Kaleyi Lyon deplasmanında olduğu gibi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Hollandalı teknik adam, savunma dörtlüsünü; Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Ndour – Gedson ikilisini bozmayan van Bronckhorst, hücum hattının sağında Joao Mario, 10 numarada Rafa Silva, solda ise Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Ciro Immobile oldu.
OSIMHEN'DEN İLK
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, takımının 2. golünü kaydetti. Yıldız forvet derbilerde ilk kez ağları sarsmış oldu.