SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Aslan kafasını kullandı! Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesini sarı kırmızılılar 2-1 kazandı. Aslan 13'üncü dakikada Davinson Sanchez ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede ise Victor Osimhen farkı ikiye çıkardı. Ernest Muçi'nin son anlardaki golü Kartal için teselliden öteye gidemedi. Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla sahadan 3 puanla ayrılırken hem Fenerbahçe sonrası bir ezeli rakibini daha yenmiş oldu hem de zirvede tek kaldı. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinde yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 18:58 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 21:59
Aslan kafasını kullandı! Galatasaray Beşiktaş’ı 2-1 yendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray ile Beşiktaş Süper Lig'in 10'uncu haftasında Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Cimbom, iki yarıda da attığı gollerle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı ve farkı iyice açmayı başardı. İşte mücadelede yaşananlar...

Kaan Ayhan maça devam edemedi (AA)Kaan Ayhan maça devam edemedi (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Joao Mario'nun sağ taraftan yerden ortasında Gedson'u geçen top Semih Kılıçsoy'da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

6. dakikada Sallai'nin sağ taraftan uzun pasında uzak kale direği dibinde topla buluşan Yunus'un gelişine vuruşunda kaleci Ersin, topu kornere çeldi.

13. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez'in uzak kale direğinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

44. dakikada Immobile'nin pasında sağ tarafta topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45. dakikada Davinson'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Icardi'nin çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan top, az farkla uzak kasle direğinin yanında kornere gitti.

Galatasaray gol sevinci. (AA)Galatasaray gol sevinci. (AA)

OKAN BURUK ÇİFT FORVETİ SEVDİ

Elfsborg'u 4-3 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, çift forvetli taktiği sürdürdü. Deneyimli çalıştırıcı ileri uçta iki süper yıldızına yer verdi.

Victor Osimhen ve Mauro Icard siyah beyazlılara karşı gol aradı..

Beşiktaş gol sevinci. (AA)Beşiktaş gol sevinci. (AA)

SEMİH YİNE İLK 11'DE

Beşiktaş'ın zorlu Galatasaray derbisinde Semih Kılıçsoy Konyaspor'a karşı yaptığı asist sonrasında yine bir lig maçında ilk 11'de yer aldı.

Genç golcü bu sezon yaptığı asistlerle dikkat çekerken Giovanni van Bronckhorst'un da güvenini kazanmayı başardı ve formayı kaptı.

Barış Alper Yılmaz sol bekte görev yaptı (AA)Barış Alper Yılmaz sol bekte görev yaptı (AA)

SOL BEKTE BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray'ın bu sezon iç sahadaki 14 gollü yenilmezlik serisine 9 farklı oyuncu gol katkısı verdi.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen taraftarlarına gol sevinci yaşatmayı başardı.

Bu oyunculardan Icardi, Batshuayi, Barış Alper, Yunus ve Osimhen oynadıkları maçlarda 2'şer kez gol sevinci yaşadı.

Davinson Sanchez Beşiktaş ağlarını havalandırdı (AA)Davinson Sanchez Beşiktaş ağlarını havalandırdı (AA)

PERDEYİ SANCHEZ AÇTI

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide gol perdesini açan isim Davinson Sanchez oldu. Kolombiyalı stoper bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.

Rams Park'ta Çaykur Rizespor ağlarını havalandıran deneyimli savunmacı, 6 hafta sonra yeniden fileleri sarstı.

Golün asistini yapan Gabriel Sara ise 5. servisini gerçekleştirmiş oldu.

Gedson Fernandes Beşiktaş adına derbide de en çok mücadele eden isimler arasında yer aldı (AA)Gedson Fernandes Beşiktaş adına derbide de en çok mücadele eden isimler arasında yer aldı (AA)

5 İSMİN İLK DERBİ HEYECANI

Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour ilk kez bir derbi maçta görev aldı. Öte yandan yedek kulübesinde mücadeleye başlayan Can Keleş de görev alması halinde ilk kez derbi maç heyecanı yaşayacak.

VAN BRONCKHORST'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nde Lyon'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sol açıkta Muçi'nin yerine Semih Kılıçsoy'u 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Lyon deplasmanında olduğu gibi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Hollandalı teknik adam, savunma dörtlüsünü; Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Ndour – Gedson ikilisini bozmayan van Bronckhorst, hücum hattının sağında Joao Mario, 10 numarada Rafa Silva, solda ise Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Ciro Immobile oldu.

Victor Osimhen ilk derbi golünü attı (AA)Victor Osimhen ilk derbi golünü attı (AA)

OSIMHEN'DEN İLK

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, takımının 2. golünü kaydetti. Yıldız forvet derbilerde ilk kez ağları sarsmış oldu.

Süper Ligde güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 10. haftaSüper Ligde güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 10. hafta
Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024-25 sezonu 10. hafta)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu: Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecek
Aslan kafasını kullandı! Galatasaray Beşiktaş’ı 2-1 yendi
Novakid
Nevşehir’de eski koca vahşeti! Boşandığı eşine otomobilde kurşun yağdırdı
TAKVİM yazdı ’Devlet’ tokadı indirdi! Bahçeli DEM’in skandal bildirisi sonrası uyardı: Daha sert, seri ve şiddetli yöntemler devreye girer
Mehmetçik vurdukça kudurdular! YPG’li militanlar Almanya’da İsrail bayrağı açtı | Netanyahu - Kandil flörtü ve ’teröristan’ hezeyanı
Yenidoğan Çetesi 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak! Bomba SGK iddiası: Bağlantıları olabilir
Boca’dan Medina için son şart! Fenerbahçe’ye imza an meselesi
Türkiye iç cephe derken DEM ’teröristan’ isteyen YPG’nin yanında konumlandı! Talimat Kandil’deki Amerikancı bloktan mı? Skandal bildiri
EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4 anket 4 tahmin
’Anahtar’ı ilk TAKVİM duyurmuştu! Eleştirilen parti adının hikayesini açıkladı! İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun A Partisi’ne katılacak isimler
CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş’ta dünya yıldızı
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan’ın programı belli oldu
Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi! Özel oyuncu
SON DAKİKA