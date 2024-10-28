Aslan kafasını kullandı! Galatasaray Beşiktaş’ı 2-1 yendi

Genç golcü bu sezon yaptığı asistlerle dikkat çekerken Giovanni van Bronckhorst'un da güvenini kazanmayı başardı ve formayı kaptı.

Beşiktaş'ın zorlu Galatasaray derbisinde Semih Kılıçsoy Konyaspor'a karşı yaptığı asist sonrasında yine bir lig maçında ilk 11'de yer aldı.

Galatasaray'ın bu sezon iç sahadaki 14 gollü yenilmezlik serisine 9 farklı oyuncu gol katkısı verdi. Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen taraftarlarına gol sevinci yaşatmayı başardı. Bu oyunculardan Icardi, Batshuayi, Barış Alper, Yunus ve Osimhen oynadıkları maçlarda 2'şer kez gol sevinci yaşadı.

Golün asistini yapan Gabriel Sara ise 5. servisini gerçekleştirmiş oldu.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide gol perdesini açan isim Davinson Sanchez oldu. Kolombiyalı stoper bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.

Gedson Fernandes Beşiktaş adına derbide de en çok mücadele eden isimler arasında yer aldı (AA)

5 İSMİN İLK DERBİ HEYECANI

Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour ilk kez bir derbi maçta görev aldı. Öte yandan yedek kulübesinde mücadeleye başlayan Can Keleş de görev alması halinde ilk kez derbi maç heyecanı yaşayacak.

VAN BRONCKHORST'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nde Lyon'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sol açıkta Muçi'nin yerine Semih Kılıçsoy'u 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Lyon deplasmanında olduğu gibi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Hollandalı teknik adam, savunma dörtlüsünü; Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Ndour – Gedson ikilisini bozmayan van Bronckhorst, hücum hattının sağında Joao Mario, 10 numarada Rafa Silva, solda ise Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Ciro Immobile oldu.