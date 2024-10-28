Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaştığı mücadelede ev sahibi ekibin yıldızı Kaan Ayhan sakatlandı.
Milli futbolcu yerini Elias Jelert'e bıraktı.
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaştığı mücadelede ev sahibi ekibin yıldızı Kaan Ayhan sakatlandı.
Milli futbolcu yerini Elias Jelert'e bıraktı.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Ayrıca 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Kart sınırında olan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Milli futbolcu, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.