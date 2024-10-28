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Derbide sakatlık şoku! Yıldız oyuncu maça devam edemedi

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında sakatlık şoku yaşandı. Sarı kırmızılıların yıldızı Kaan Ayhan, 50'inci dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 21:13 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 21:27

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Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaştığı mücadelede ev sahibi ekibin yıldızı Kaan Ayhan sakatlandı.

Milli futbolcu yerini Elias Jelert'e bıraktı.

Kaan Ayhan maça devam edemedi (AA)Kaan Ayhan maça devam edemedi (AA)

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Ayrıca 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Kart sınırında olan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Milli futbolcu, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.

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