İrfan Can Kahveci için kritik açıklama! Fenerbahçe’ye gözdağı

Avrupa'da da adından söz ettiren ve birçok takımı peşine takan milli yıldız, son oynanan İzlanda karşılaşmasında da rakip fileleir sarsarak kalitesini ispatlamıştı.

Başakşehir'den 7 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla Fenerbahçe 'ye transfer olan İrfan Can Kahveci , aradan geçen dönemde sarı lacivertliler için çok önemli bi isim haline gelmişti.

İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'dan bu sezon istediği süreyi alamadı (AA)

SADECE BİR KEZ İLK 11

Bu sezon istediği süreleri Fenerbahçe'de olmayan ve Dusan Tadic ile Allan Saint-Maximin'in kanat rotasyonunda bulunmasından dolayı iki yıldıza takılan İrfan Can, Süper Lig'de sadece 1 kez ilk 11'de başladı. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde bunu hiç başaramadı. Avrupa Ligi'nde ise Jose Mourinho kendisini iki defa ilk 11'e yazdı.

Deneyimli orta saha oyuncusunun sezon sonu bitecek kontratı için şu ana kadar herhangi bir anlaşma sağlanmadı. Taraftarlar da süreci yakından takip ederek yıldız oyuncunun kararını vermesini bekliyor.