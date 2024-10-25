İrfan Can Kahveci için kritik açıklama! Fenerbahçe’ye gözdağı

Başakşehir'den 7 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, aradan geçen dönemde sarı lacivertliler için çok önemli bi isim haline gelmişti.
Avrupa'da da adından söz ettiren ve birçok takımı peşine takan milli yıldız, son oynanan İzlanda karşılaşmasında da rakip fileleir sarsarak kalitesini ispatlamıştı.
İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'dan bu sezon istediği süreyi alamadı (AA)
SADECE BİR KEZ İLK 11
Bu sezon istediği süreleri Fenerbahçe'de olmayan ve Dusan Tadic ile Allan Saint-Maximin'in kanat rotasyonunda bulunmasından dolayı iki yıldıza takılan İrfan Can, Süper Lig'de sadece 1 kez ilk 11'de başladı. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde bunu hiç başaramadı. Avrupa Ligi'nde ise Jose Mourinho kendisini iki defa ilk 11'e yazdı.
Deneyimli orta saha oyuncusunun sezon sonu bitecek kontratı için şu ana kadar herhangi bir anlaşma sağlanmadı. Taraftarlar da süreci yakından takip ederek yıldız oyuncunun kararını vermesini bekliyor.
İrfan Can Kahveci'nin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor (AA)
"BİRÇOK OPSİYONUMUZ VAR"
İrfan Can Kahveci'nin menajeri William D'Avila, açıklamalarda bulundu ve transfer hakkındaki son durumu değerlendirerek Fenerbahçe'ye gözdağı verdi.
29 yaşındaki futbolcunun temsilcisi, birçok opsiyonları olduğundan bahsederek; "Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız." dedi.