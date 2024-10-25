Beşiktaş’tan Galatasaray açıklaması! Kartal’dan İsrail lobisine izin yok

Beşiktaş, daha önce Süper Kupa maçında farklı mağlup ettiği Galatasaray ile bu kez Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlıların Asbaşkanı Hüseyin Yücel, kritik randevu öncesinde açıklamalarda bulundu.
Yücel; "Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, inşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Derbiye de Lyon maçının moraliyle çıkacağız. Galibiyet için kesinlikle sahaya çıkacağız. Tüm mücadelemizi verip en iyi sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum. İlk perdesini zaten Süper Kupa maçında yapmıştık. Süper Kupa'nın rövanşını almak isteyeceklerdir ama buna müsaade edeceğimizi zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.