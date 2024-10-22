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Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, milli arayı hazırlık maçı yaparak geçirecek. Sarı lacivertliler bu doğrultuda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak. İşte Fenerbahçe - Zenit maçına dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 17:08 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 17:08
Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman?

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Fenerbahçe, liglere verilecek milli arada 15 Kasım Cuma günü Rusya'nın Zenit takımı ile özel maçta karşılaşacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın saat 20.00'de başlayacağı duyuruldu.

Fenerbahçe 2 sezon önce Zenit ile yardım maçında karşılaşmıştı. (AA)Fenerbahçe 2 sezon önce Zenit ile yardım maçında karşılaşmıştı. (AA)
Maçın bilet satışları ve yayınlanacağı mecra ile ilgili resmi bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı belirtildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak, 19 Kasım'daki 6. maçta ise deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak.

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