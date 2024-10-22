Camia isyan ediyor! Jose Mourinho ile Fenerbahçe’nin tüm istatistikleri dibe çakıldı

Jose Mourinho yönetiminde sezona çok iddialı başlayan ancak Samsunspor beraberliği ile lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe 'de büyük isyan var. Camianın hedef tahtasında ise hem oynattığı futbol hem aldığı sonuçlar hem de maç sonu açıklamaları ile Mourinho bulunuyor.

Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ancak rakamlar Mourinho'nun başarısızlığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Fenerbahçe ilk 8 hafta itibariyle hiçbir istatistikte ligin zirvesinde yer almıyor. Buna karşın Sarı-Lacivertliler yüzde 50.1 topa sahip olarak ligde 12. sırada, 329 başarılı pasla da 10. sırada bulunuyor. Maç başına sadece 9.5 top çalabilen Fener bu alanda ise 11. durumda. Daha da vahimi Mourinho'nun ekibinin maç başına 7.6 ikili mücadele kazanma ve yüzde 51.3 ikili mücadele kazanma istatistiği ile ligin dibine demir atmış durumda. Fener geçen sezon İsmail Kartal'la bu istatistiklerde zirvede yer alıyordu.