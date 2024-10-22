1000. maçına çıkan Şenol Güneş’ten dobra açıklamalar

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk futbol tarihinde 1000 maça çıkan ilk teknik direktör olarak tarihe geçmesiyle alakalı olarak, açıklamalarda bulundu. Güneş, bu gelişmeden dolayı Türk futbol ailesine teşekkür ederek, "Aslında ben teşekkür etmeliyim. Bu imkanı bana veren dünyaya ve Allah'a şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİSİ DE SABIR

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü bugünlere geldik, işimizi düzgün bir şekilde yaptık. Her gün benim için yeni bir başlangıç. Her gün bir işe başlarken yeniden motive oluyorum, konsantre oluyorum, hazır oluyorum. Geçmişte öğrendiklerimiz, neler yapabileceğimizi düşünmemiz bize bir yol haritası çiziyor ve böylece bugünlere geldik. Yani sayılardan çok, işe başlarken yeni başlayan biri gibi hissetmeyi önemsiyorum. Tabii ilk başlangıçtaki heyecanım, akıl kontrolüm, sabrım ve cesaretim zamanla farklılaştı. Çünkü yıllar insana olgunluk kazandırıyor; tecrübe önemli. En önemlisi de sabır. Geçmişte daha tez canlı, sinirli ve agresifken; son yıllarda daha dengeli, hoşgörülü ve sakin olmaya çalışıyorum. Bu da yılların verdiği tecrübeyle ilgili"