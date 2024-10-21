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Trabzonspor, milli ara sonrası galibiyetle başlayarak beyaz bir sayfa açtı

Bordo-Mavililer, milli ara sonrası galibiyetle başlayarak beyaz bir sayfa açtı. Trabzon bu sonuçla bir seri hedefliyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
Trabzonspor, milli ara sonrası galibiyetle başlayarak beyaz bir sayfa açtı

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Trabzonspor ligdeki ikinci galibiyetini elde ettiği Başakşehir maçında çok pozisyona girdi. Ayrıca Bordo- Mavililer, kalesinde daha az pozisyon verdi. Karşılaşma sonunda alınan galibiyet nedeniyle oyuncularını tebrik eden Teknik Direktör Şenol Güneş, "Milli ara sonrası bu maçın kazanılması gerekiyordu. Kazanmayı çok istedik ve galibiyet bize moral oldu. Takım olarak yeni bir sayfa açtık" ifadelerini kullandı. Ayrıca Güneş, Göztepe ve F.Bahçe maçını kazanarak bir galibiyet serisi bekliyor.

SAVAŞÇI VISCA
Edin Visca, takımını ayakta tutmaya devam ediyor. Tecrübeli kanadın gol attığı 2 maçı da Trabzonspor kazandı. 34 yaşındaki yıldız, cezalı olduğu haftalarda hırsla çalışmıştı.

MALHEIRO FAKTÖRÜ
Pedro Malheiro, Başakşehir maçında yüzde 68 topla buluşma ile oynadı. Tecrübeli sağ bek maçı yüzde 85 gibi yüksek bir pas isabet oranı ile tamamladı.

GÜNEŞ HİÇ KAYBETMEDİ
Ligin üçüncü haftasında göreve gelen Şenol Güneş, rakipleri karşısında hiç 3 puan vermedi.

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