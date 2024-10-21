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Maccabi'nin yeni transferi Saben Lee İsrail'e gitmiyor!

THY EuroLeague ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'in yeni transferi Saben Lee'nin İsrail'deki güvenlik sorunu sebebiyle ülkeye gitmiyor. Lee'nin Sırbistan'da antrenman yaptığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 17:10 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 17:10
Maccabi’nin yeni transferi Saben Lee İsrail’e gitmiyor!

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Maccabi Tel Aviv'in yeni transferi Saben Lee ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; İsrail ekibi ile sözleşme imzalayan ABD'li gard, ülkedeki güvenlik sorunu sebebiyle çalışmalarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürüyor.

Haberde, Lee'nin İsrail'e gitmek istemediği ve Maccabi'nin İsrail Ligi'nde oynadığı Gilboa Galil maçında bu sebeple forma giymediği belirtildi.

"BİZİMLE ÇALIŞMASI GEREKİYOR"

Konu hakkında açıklama yapan Maccabi Tel Aviv Başantrenörü Oded Kattash, "Bu şekilde adapte olmak kolay değil. İmkansızın eşiğindeyiz. İlk maçta, Saben Lee oyuna girdiğinde, biraz farklı oynamamız ve tek taraflı olmamız doğaldı. Ama istediğimiz yere gelebilmemiz için onun takımla birlikte olması ve antrenman yapması gerekiyor. Buna cevap vermek gerçekten zor çünkü daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Beko'nun da transfer gündemine gelen Lee, Maccabi ile sözleşme imzalamış ve İsrail ekibiyle çıktığı ilk EuroLeague maçında Anadolu Efes'e karşı 23 sayı 5 asistlik performansı ile dikkat çekmişti.

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