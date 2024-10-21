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Erik ten Hag'dan Jose Mourinho sözleri!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Dev maç öncesi Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Jose Mourinho ile ilgili konuştu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 14:10 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 14:10
Erik ten Hag’dan Jose Mourinho sözleri!

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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

Hollandalı teknik adam, Mourinho ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı ve, "İkimiz için de büyük bir maç olacak. Mourinho, bir kazanan, pek çok kupa kazandı ve bence birçok teknik direktör için de bir örnek. Bu yüzden ona karşı oynamaktan keyif alacağım" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE 4 MANU 2 PUANDA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan iki haftada Union Saint-Gilloise'yi mağlup etti ve Twente ile berabere kalarak 4 puan topladı.

Manchester United ise UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçta Twente ve Porto ile berabere kalarak 2 puan topladı.

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