Erik ten Hag’dan Jose Mourinho sözleri!

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho ile ilgili konuştu.Hollandalı teknik adam, Mourinho ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı ve,sözlerini sarf etti.Fenerbahçe ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan iki haftada Union Saint-Gilloise'yi mağlup etti ve Twente ile berabere kalarak 4 puan topladı.Manchester United ise UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçta Twente ve Porto ile berabere kalarak 2 puan topladı.