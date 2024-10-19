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Eyüp tek attı 3 aldı! Eyüpspor Göztepe'yi 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Göztepe'yi konuk eden Eyüpspor, rakibini 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. İstanbul temsilcisi ilk kez çıktığı ligde iddiasını sürdürdü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 23:49 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 23:49
Eyüp tek attı 3 aldı! Eyüpspor Göztepe’yi 1-0 yendi

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Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, beklentilerin üzerinde bir başlangıç yapmıştı. Mor sarılı ekip evinde ağırladığı Göztepe'yi tek golle geçip 9'uncu haftayı galibiyetle kapattı.

Karşılaşmada tek gol Ahmet Kutucu'dan geldi.

Eyüpspor'un golünü Ahmed Kutucu attı. [AA]Eyüpspor'un golünü Ahmed Kutucu attı. [AA]

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Matsuki'nin sol taraftan kullandığı kornerde Heliton'un penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada Eyüpspor öne geçti. Saiz'in pasında ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Thiam, şutunu çekti. Kaleci Lis'den dönen topu tamamlayan Ahmed Kutucu, fileleri havalandırdı: 1-0

24. dakikada Ahmed Kutucu'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Lis, topu direk dibinden çeldi. Dönen topu önünde bulan Dubois'in şutunda, kaleci Lis yine gole izin vermedi. Seken topu kontrol eden Emre Akbaba, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Robin Yalçın'a aktardı. Robin Yalçın'ın zayıf vuruşunda Lis, topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

63. dakikada Dubois'in pasında topla buluşan Thiam, sol kanattan orta açtı. Arka direkteki Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Midtsjö'nün pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Nielsen'in sağdan açtığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Romulo'nun, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı çeldi. Berke, seken topu önünde bulan Tijanic'e de ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

Eyüpspor haftayı 3 puanla kapattıEyüpspor haftayı 3 puanla kapattı

GÖZTEPE TRABZONSPOR'U AĞIRLAYACAK

İki takımın zorlu randevusunun ardından Eyüpspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

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