"Bizim için olumsuz tablo!" Şenol Güneş'ten galibiyet açıklaması

Milli ara dönüşünde Başakşehir'i evinde ağırlayan Trabzonspor, sahadan Edin Vişça'nın golü ile 1-0 galip ayrıldı ve 2. galibiyetini almayı başardı. Karşılaşma sonrasında konuşan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Allah yardım etti" dedi.
Milli ara dönüşünde Başakşehir'i evinde ağırlayan Trabzonspor, sahadan Edin Vişça'nın golü ile 1-0 galip ayrıldı ve 2. galibiyetini almayı başardı. Karşılaşma sonrasında konuşan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Allah yardım etti" dedi.
"DAHA HIZLI OLMALIYIZ"
Takımının aldığı 3 puan sonrasında önemli açıklamalarda bulunan bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, "2 galibiyet 6 berberlik bizim için olumsuz tablo. Sıkıntılı olduğumuz dönemde moral ve güvene ihtiyaç vardı. Puanlara ihtiyaç vardı. Önümüzdeki maçlarda telafi etme şansımız olabilir. Bugün oyuncularımız daha çok oyuna hakimdi. Top kayıplarını azalttık ama vardı. Daha hızlı oynamamız lazım. Eksikliklerimiz var kabul ediyoruz.
"NE OLURSA OLSUN BİZ TRABZONSPOR'UZ"
Oyun anlayışımız geliştirmemiz lazım. 7 oyuncu yeni geldi. İlk 11'de, daha sonra girenler vardı. Mevcut oyuncuların da performansının iyi olmasına ihtiyaç var. Sakatlarımız, eksiğimiz var ama ne olursa olsun biz Trabzonspor'uz. İlk yarıda gol bulabilirdik. Allah yardım etti son dakikada geldi. Belki böyle olması iyi oldu. İlk yarıda getirmiyorduk, 2. yarıda gelmeye başlamışlardı.
"DAHA ÇOK HAMLE YAPMALIYIZ"
Trabzonspor bugün maç kazandı. Bizden puan olarak üstte olan takımı yenmek önemliydi. Kağıt üstünde kaybettiğimiz puanlara baktığımızda bunun anlamı olur. Bir tünelden çıkıyoruz. Oyuncular 1-0'dan sonra coşkusu, heyecanı arzusu görünce anlıyorum ki içindeki değerleri gösteremiyorlar. Golden sonra daha çok gitmeye başladılar. Daha çok hamle yapmalıyız. Kornerde bile çabuk kullanmaya çalışıyoruz.
"HER MAÇTA 3 PUAN İHTİYAÇ VAR"
Top kaybı gibi sıkıntıları düzelttiğimizde gayretleri, koşuları, olumlu olacak. Bugün 3 puan önemliydi. Her maçta aslında 3 puana ihtiyaç var. Bu maç bitti, haftaya Göztepe maçı var. Bu şekilde maç maç kazanıp oyunumuzu geliştirirsek daha iyi bir Trabzonspor olacağını düşünüyorum" dedi.