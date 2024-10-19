"Bizim için olumsuz tablo!" Şenol Güneş'ten galibiyet açıklaması

Milli ara dönüşünde Başakşehir 'i evinde ağırlayan Trabzonspor , sahadan Edin Vişça'nın golü ile 1-0 galip ayrıldı ve 2. galibiyetini almayı başardı. Karşılaşma sonrasında konuşan Teknik Direktör Şenol Güneş , "Allah yardım etti" dedi.

Trabzonspor'un bu sezon aldığı 2 galibiyetin altında Şenol Güneş imzası var. [DHA]

"DAHA HIZLI OLMALIYIZ"

Takımının aldığı 3 puan sonrasında önemli açıklamalarda bulunan bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, "2 galibiyet 6 berberlik bizim için olumsuz tablo. Sıkıntılı olduğumuz dönemde moral ve güvene ihtiyaç vardı. Puanlara ihtiyaç vardı. Önümüzdeki maçlarda telafi etme şansımız olabilir. Bugün oyuncularımız daha çok oyuna hakimdi. Top kayıplarını azalttık ama vardı. Daha hızlı oynamamız lazım. Eksikliklerimiz var kabul ediyoruz.

"NE OLURSA OLSUN BİZ TRABZONSPOR'UZ"

Oyun anlayışımız geliştirmemiz lazım. 7 oyuncu yeni geldi. İlk 11'de, daha sonra girenler vardı. Mevcut oyuncuların da performansının iyi olmasına ihtiyaç var. Sakatlarımız, eksiğimiz var ama ne olursa olsun biz Trabzonspor'uz. İlk yarıda gol bulabilirdik. Allah yardım etti son dakikada geldi. Belki böyle olması iyi oldu. İlk yarıda getirmiyorduk, 2. yarıda gelmeye başlamışlardı.