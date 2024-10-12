Osayi ile sözleşme görüşmelerinde sorun yaşayan Fenerbahçe’den Lamptey hamlesi!

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel'le pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe henüz imzaya yaklaşamadı. Nijeryalı yıldızın istediği yıllık 2.5 milyon Euro'yu çok bulan ve bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmek isteyen Sarı-Lacivertliler bir yandan da alternatiflere bakmaya başladı.

Bright Osayi Samuel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) SONUNA KADAR ZORLANACAK

Osayi ile yeni sözleşme şartlarını sonuna kadar zorlayacak olan yönetim, sezon sonunda olabilecek olası bir ayrılık için de planlamasını yapıyor. Alınan bilgilere göre sportif direktör Mario Branco bir sağ bek listesi oluşturmaya başladı ve listenin ilk sırasına da Brighton formasını giyen Tariq Lamptey'i aldı. Branco'nun İngiliz kulübüyle sözleşmesinin son sezonunda olan Ganalı yıldızla ocak ayında görüşmeyi planladığı ifade ediliyor. Chelsea altyapısında futbola başlayan 24 yaşındaki Lamptey 2020 yılında 1.2 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.