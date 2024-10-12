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Jose Mourinho'dan rotasyon kararı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, kısa süre içerisinde 6 zorlu maça çıkacak. Lig ve Avrupa'da çıkacağı kritik maçlardan galibiyetle ayrılmak isteyen Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho rotasyona gitme kararı aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 16:19 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 16:19
Jose Mourinho’dan rotasyon kararı!

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Süper Lig'de ilk 7 haftada 16 puan toplayan Fenerbahçe, bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.

Sarı lacivertliler milli ara sonrası 20 Ekim'deki Samsunspor maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek.

Jose Mourinho, sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçti. (AA)Jose Mourinho, sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçti. (AA)
6 ZORLU MAÇ

Samsunspor maçından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek olan sarı-lacivertliler, bu maçtan 3 gün sonra ise Bodrumspor'u ağırlayacak.

Bu maçın ardından 2 kritik deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe, 3 Kasım tarihinde Trabzonspor, 7 Kasım tarihinde ise AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Fenerbahçe zorlu fikstürü 10 Kasım tarihinde Kadıköy'de oynanacak Sivasspor maçıyla tamamlayacak.

Jose Mourinho, her futbolcusundan yararlanmak istiyor. (AA)Jose Mourinho, her futbolcusundan yararlanmak istiyor. (AA)ROTASYON KARARI

TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Jose Mourinho'nun söz konusu süreçte rotasyona gidip kadrodaki birçok futbolcusundan yararlanmayı planlıyor.

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