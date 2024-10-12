Jose Mourinho’dan rotasyon kararı!

Jose Mourinho, sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçti. (AA)

6 ZORLU MAÇ



Samsunspor maçından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek olan sarı-lacivertliler, bu maçtan 3 gün sonra ise Bodrumspor'u ağırlayacak.



Bu maçın ardından 2 kritik deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe, 3 Kasım tarihinde Trabzonspor, 7 Kasım tarihinde ise AZ Alkmaar ile karşılaşacak.



Fenerbahçe zorlu fikstürü 10 Kasım tarihinde Kadıköy'de oynanacak Sivasspor maçıyla tamamlayacak.