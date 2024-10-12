Galatasaray’da ’Buruk’ bekleyiş! Jelert raporu ortaya çıktı

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Kopenhag'tan 9 milyon euro karşılığında transfer ettiği Elias Jelert, eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.



Performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek için Okan Buruk'un planı belli oldu.



Milliyet'in haberine göre Jelert'e sahip çıkan Buruk, genç futbolcu için yönetime değerlendirme yaptı.

Jelert, 9 milyon euroya transfer oldu. (AA)

"JELERT'İN ZAMANA İHTİYACI VAR" Okan Buruk'un Jelert için "Belki şu ana kadar katkı veremedi ama zaman ihtiyacı var. İlk kez yurt dışına çıktı ve genç bi oyuncu" ifadelerini kullandı.