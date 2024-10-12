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Galatasaray'da 'Buruk' bekleyiş! Jelert raporu ortaya çıktı

Sezon başında 9 milyon euroluk bedelle Galatasaray'a transfer olan Elias Jelert, performansıyla sınıfta kaldı. Kendi mevkisi olmasına rağmen sağ bekte Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın ardından 3. tercihe düşen Jelert için Okan Buruk'un raporu da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 12:09 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 12:09
Galatasaray’da ’Buruk’ bekleyiş! Jelert raporu ortaya çıktı

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Kopenhag'tan 9 milyon euro karşılığında transfer ettiği Elias Jelert, eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek için Okan Buruk'un planı belli oldu.

Milliyet'in haberine göre Jelert'e sahip çıkan Buruk, genç futbolcu için yönetime değerlendirme yaptı.

Jelert, 9 milyon euroya transfer oldu. (AA)Jelert, 9 milyon euroya transfer oldu. (AA)
"JELERT'İN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Okan Buruk'un Jelert için "Belki şu ana kadar katkı veremedi ama zaman ihtiyacı var. İlk kez yurt dışına çıktı ve genç bi oyuncu" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk Jelert'in performansının düzeleceğini umuyor. (AA)Okan Buruk Jelert'in performansının düzeleceğini umuyor. (AA)
Buruk, 21 yaşındaki sağ bek için sözlerine şöyle devam etti:

"Jelert bu takımın önemli isimlerinden biri haline gelecek. Bizim için değerli bir futbolcu ve Elias'ı kazanacağız. Neler yapabileceklerini biliyorum ve bunun için doğru zamanı seçeceğiz."

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